Sept. 9 TEN20 Wednesday Open Mic
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TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
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Louisville Laughs
Sept. 9 TEN20 Wednesday Open Mic
Join Louisville Laughs for our weekly comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.
The Sept. 9 show features guest host TyraG and special guest Brandy Norton.
Come out for a night of laughs, craft beer and pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.
For more information call 5027248311.
Info
TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
Comedy