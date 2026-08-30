Sept. 9 TEN20 Wednesday Open Mic

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TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207

Join Louisville Laughs for our weekly comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.

The Sept. 9 show features guest host TyraG and special guest Brandy Norton.

Come out for a night of laughs, craft beer and pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.

For more information call 5027248311. 

Info

TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
Comedy
5027248311
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