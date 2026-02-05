Singles Mingles Social
to
Millville Community Center 6715 McCracken Pike, Frankfort, Kentucky 40601
✨ Singles Mingles Social ✨
New Connections. Real Conversations.
Step into an intimate, thoughtfully curated evening designed for singles who value meaningful connections over apps.
Singles Mingles is a refined social experience created to encourage genuine conversation in a relaxed, welcoming setting. Expect a warm candlelight ambiance, elevated refreshments, and a carefully balanced guest list—designed for quality interactions, not crowded mingling.
This is a curated event with a limited guest list. “Each guest MUST RSVP individually.”
✨ What to Expect ✨
A cozy, candle-lit atmosphere
Thoughtfully curated food & refreshments
A balanced guest list to support authentic conversation
No swiping, no pressure—just real connections
✨ Attire:
Smart Casual— think ‘dinner with friends’
🎟 Limited Guest List – RSVP Required !
📩 RSVP by emailing us at: rsvp@singlesminglessocial.com
This evening is about slowing down, being present, and enjoying meaningful conversation in a warm, intentional space.
For more information call (307) 316-2492.