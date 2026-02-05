Singles Mingles Social

to

Millville Community Center 6715 McCracken Pike, Frankfort, Kentucky 40601

Singles Mingles Social

New Connections. Real Conversations.

Step into an intimate, thoughtfully curated evening designed for singles who value meaningful connections over apps.

Singles Mingles is a refined social experience created to encourage genuine conversation in a relaxed, welcoming setting. Expect a warm candlelight ambiance, elevated refreshments, and a carefully balanced guest list—designed for quality interactions, not crowded mingling.

This is a curated event with a limited guest list. “Each guest MUST RSVP individually.”

✨ What to Expect ✨

A cozy, candle-lit atmosphere

Thoughtfully curated food & refreshments

A balanced guest list to support authentic conversation

No swiping, no pressure—just real connections

✨ Attire:

Smart Casual— think ‘dinner with friends’

🎟 Limited Guest List – RSVP Required !

📩 RSVP by emailing us at: rsvp@singlesminglessocial.com

This evening is about slowing down, being present, and enjoying meaningful conversation in a warm, intentional space.

For more information call (307) 316-2492. 

Info

Millville Community Center 6715 McCracken Pike, Frankfort, Kentucky 40601
Outdoor
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Singles Mingles Social - 2026-02-14 18:30:00 Google Yahoo Calendar - Singles Mingles Social - 2026-02-14 18:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Singles Mingles Social - 2026-02-14 18:30:00 Outlook iCalendar - Singles Mingles Social - 2026-02-14 18:30:00 ical