Trackside Karaoke at Game On Sports Bar & Grill
to
Game On Sports Bar & Grill 604 Crystal Place Suite 1 , La Grange, Kentucky 40031
×
Game On Sports Bar & Grill
Trackside Karaoke at Game On Sports Bar & Grill
Trackside Karaoke at Game On Sports Bar & Grill
Join the fun at Game On Sports Bar and Grill in La Grange every Friday night for Trackside Karaoke. Sing your favorite tunes and enjoy great food and drinks.
For more information call (502) 265-7171 or visit touroldham.com/calendar
Info
Game On Sports Bar & Grill 604 Crystal Place Suite 1 , La Grange, Kentucky 40031
Food & Drink