Western Kentucky Speedway Racing

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Western Kentucky Speedway 1245 Happy Ln, Madisonville, Kentucky 42431

Join the Western Kentucky Speedway for a night racing fun.

Classes: 602 Crate Late Models, Street Stock, Factory Stock, Pure Stock, Mini Stock, Factory Stock, Economies & Bombers

Schedule:

3:30 pm – Pits Gates Open

4:30 pm – Grandstands Open

6:00 pm – Drivers Meeting

6:30 pm – Qualifying

Ticketing:

Pit Pass – Adult: $35/Ages 6-10: $20/5 & Under: Free

General Admission – Adult: $12/Ages 6-10: $10/5 & Under Free

For more information, please call 270.836.6353 or visit westernkyspeedway.com

Info

Western Kentucky Speedway 1245 Happy Ln, Madisonville, Kentucky 42431
Sports
270-836-6353
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