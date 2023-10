Public Reception for Borderlines - KMAC Louisville

Ă— Expand Stacy Arezou Mehrfar Stacy Arezou MehrfarMemory #1, 2014Archival pigment print12 x 18, Edition of 3

Public Reception for Borderlines

Join KMAC for a public reception for Borderlines, a show featuring artists Stacy Kranitz and Stacy Arezou Mehrfar.

For more information, please visit kmacmuseum.org/borderlines